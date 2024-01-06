السبت 06-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص ويعتقل آخرين في قطنة

جيش الاحتلال الاسرائيلي يغلق 12 شارعاً وتقاطعاً في الجليل الغربي

القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار دوت في 94 بلدة على الحدود مع لبنان

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم

إطلاق 32 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية

وزيرة خارجية فرنسا: ليس من حق "إسرائيل" تحديد مستقبل غزة

الجيش: إصابة وضبط مهربين خلال اشتباكات مسلحة على الحدود الشمالية

"حزب الله" يستهدف 3 مواقع لجيش الاحتلال في جنوب لبنان

قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات بالقدس المحتلة

وصول عائلات أسرى إسرائيليين إلى قطر لبحث التوصل إلى صفقة تبادل

عاجل

الجيش: إصابة وضبط مهربين خلال اشتباكات مسلحة على الحدود الشمالية

السبت، 06-01-2024 08:20 ص

وصول عائلات أسرى إسرائيليين إلى قطر لبحث التوصل إلى صفقة تبادل

6598a24f4c59b77b1b0171fc


الوكيل الإخباري- أفاد الإعلام العبري بأن 6 من عائلات الأسرى الإسرائيليين وصلوا إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة، على أمل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى.

اضافة اعلان


وحسب قناة "I24NEWS"، من المقرر أن تجتمع العائلات مع السفير الأمريكي لدى قطر ثم مع رئيس الوزراء القطري، حيث ستحاول العائلات دفع ملف الأسرى الإسرائيليين مع قطر التي لعبت دور الوسيط في الاتفاق السابق لإطلاق سراح الأسرى ونقلت الرسائل بين إسرائيل وحماس، فيما المفاوضات في الوقت الحالي متوقفة.


من جهته، علق رئيس الموساد الأسبق تامير باردو قائلا: "للأسف، إسرائيل لم تعط الأولوية للمختطفين منذ اليوم الأول..لو كانت إسرائيل جعلت إطلاق سراح المختطفين هدفها الأساسي، أعتقد أن النتيجة كانت ستكون مختلفة تماما. فمن المستحيل إدارة مهمتين في نفس الوقت". 


ويوم الخميس، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن ثلاثة إسرائيليين كانوا في عداد المفقودين تبين أنهم محتجزون في قطاع غزة ما يرفع عدد المحتجزين إلى 136.


هذا وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق، أن إسرائيل تعمل على إعادة جميع المحتجزين، مضيفا أن قطر ومصر طرحتا مقترحين منفصلين للمضي قدما في هذه المسألة.


في حين أبلغت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" القاهرة بتعليق المفاوضات مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" صالح العاروري في هجوم إسرائيلي استهدفه في ضاحية بيروت الجنوبية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_f5732886a69d68459c46f45d1dcf4bbd

جيش الاحتلال الاسرائيلي يغلق 12 شارعاً وتقاطعاً في الجليل الغربي

٣

وزيرة خارجية فرنسا: ليس من حق "إسرائيل" تحديد مستقبل غزة

resize

كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا قوات الاحتلال المتوغلة في نابلس

اح

قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات بالقدس المحتلة

٧

المقاومة: الادارة الأمريكية شريكة بالعدوان على غزة وعليها الاعتراف بالخطأ

08137214615051800072424880837030

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان وتعتدي عليهم بالضرب المبرح قرب بيت لحم

أخبار متعلقة
u

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بإقالة نتنياهو وإعادة الأسرى

1141141

القسام : رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم لا زال نتنياهو يصرُّ على قتلهم - فيديو

طط

3 بدائل لـ "السيوف الحديدية" .. حكومة الاحتلال تجتمع لتغيير اسم الحرب على غزة

القسام44

لماذا يصعب تدمير حماس..؟ خبيران أميركيان يُجيبان

12202318102543256846912

نتنياهو: نقصف حماس بنيران هائلة

ا

الجهاد الإسلامي: وفد من الحركة يتوجه للقاهرة خلال أيام