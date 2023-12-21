لماذا يصعب تدمير حماس..؟ خبيران أميركيان يُجيبان

الوكيل الاخباري - نشر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) ومقره العاصمة الأميركية واشنطن، تقريرا مفصلا محاولةً لإجابة السؤال المتكرر: ماذا يعني تدمير حركة حماس؟

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أعد التقرير كاتبان خبيران في الصراعات الدولية، وهما ديفيد أليبيرتي الخبير في برنامج الأمن الدولي التابع للمركز، ودانيال بايمان وهو باحث في مشروع التهديدات العابرة للحدود الوطنية، وأستاذ في جامعة جورج تاون.



ويبدأ التقرير بعرض التوافق في رد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن تجاه عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.



بعد الهجوم، أعلن الاحتلال أنه لا بد من تدمير حركة حماس ووضع حد نهائي لتهديداتها، في حين أكد بايدن ضرورة القضاء على الحركة بالكامل.



وهنا يطرح الكاتبان 3 خيارات تتعلق بتدمير حماس:



الأول: محاولة قتل -أو القبض على- قيادات حماس والقضاء على شبكات الدعم الأوسع التي تعتمد عليها.



الثاني: تحطيم قبضة حماس على السلطة من خلال تعزيز منافسيها، والسماح لهم بإزاحة الجماعة.



الثالث: محاولة مواجهة أيديولوجية حماس التي تشجع على "المقاومة" العنيفة لإسرائيل.



ويرى الكاتبان أن جميع هذه الخيارات صعبة التحقيق، ويكتنف كلا منها تحديات كبيرة.



ويخلص التقرير إلى أن تكلفة العدوان على غزة مرتفعة للغاية، ويتعين على إسرائيل أن تدرك أن أي شكل من أشكال النجاح في هذه الحرب من المرجح أن يكون محدودا، وأنها سوف تستمر في التعامل مع حماس، والمشكلة الأوسع في غزة لسنوات قادمة.

