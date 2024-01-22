وصول 50 شهيدا وأكثر من 100 مصاب إلى مجمع ناصر الطبي

الوكيل الإخباري- أكد مدير مستشفى الجراحة في مجمع ناصر الطبي وصول 50 شهيدا وأكثر من 100 مصاب ، مؤكداً أن حالة المصابين حرجة وكثير منهم وصلوا متأخرين بسبب إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيارات الإسعاف.

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واضاف : "لدينا 40 سريرا في العناية المركزة وكلها ممتلئة وليس لدينا غيرها وما وصلنا من إعانات للمستشفى لا يغطي 3% من احتياجاتنا ، هناك نقص حاد في المستلزمات التي نحتاجها لعلاج المصابين".

وتابع :"لدينا مخاوف من تكرار السيناريو الذي حدث في مستشفيات شمال ووسط القطاع و ندعو لحماية المجمع والكوادر الطبية من الاستهداف"