وفاة فلسطيني بتسرب غاز في الخليل

الوكيل الاخباري - توفي فلسطيني (32 عاماً)، الليلة الماضية، جراء تسرب غاز داخل منزله بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

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وأوضح الناطق الإعلامي بإسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات أن الشرطة تلقت بلاغاً يتعلق بوجود تسرب للغاز داخل شقة سكنية بمنطقة حي الجامعة بمدينة الخليل، وتحركت قوة من الشرطة للمكان حيث تم خلع باب المنزل من قبل طواقم الإنقاذ.



وأضاف ارزيقات بأنه تم العثور على جثة فلسطيني بداخل المنزل، وعلى الفور تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادثة، حيث أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.

صفا