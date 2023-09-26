وفد سعودي يصل رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

الوكيل الاخباري - وصل وفد سعودي الثلاثاء برئاسة السفير السعودي غير المقيم لدولة فلسطين نايف السديري إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان



وكتب السفير السديري عبر صفحته منصة (أكس)، "من دولة فلسطين الحبيبة أرض كنعان أجمل التحيات". وتعدّ زيارة الوفد السعودي هي الأولى منذ 1993.



وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية إن السديري سيقدم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة التي تستمر ليومين.