الاحتلال يهدم مسكنين شمال مدينة أريحا

الوكيل الإخباري-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسكنين لشقيقين قرب قرية العوجا شمال مدينة أريحا.

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وقال المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا"، إن جرافات الاحتلال هدمت مسكنين مكونين من الطوب ومسقوفان بالصفيح في تجمع عرب الكعابنة غرب قرية العوجا، ويقطن بهما 12 فردا، وذلك بحجة عدم الترخيص.



ويعود المسكنان للشقيقين محمد وعطا الله يوسف محمد كعابنة.

وكانت قوات الاحتلال هدمت الأحد الماضي مسكنين في منطقة المعرجات غرب مدينة أريحا، يعودان لعائلة مليحات، ويضمان 12 فردا، ودمرت وحدات الطاقة الشمسية فيهما، بحجة عدم الترخيص.



كما سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن محمود حسين طريق إخطارا نهائيا بهدم منزله خلال أسبوع.



وأكد طريق في اتصال مع "وفا"، أنه فوجئ باستلام هذا القرار النهائي بالهدم والذي جاء دون سابق إنذار، حيث كان يستعد للنتقال للعيش بالمنزل هو وعائلته.



بدوره، بين رئيس بلدية العوجا فخري النجوم أن اخطارات واقتحامات سلطات الاحتلال لبلدة العوجا والمناطق المحيطة بها ازدادت في الآونة الأخيرة، استمرارا لسياسة الضغط على المواطنين والمزارعين لتهجيرهم، مطالبا بتدخل المنظمات الحقوقية والإنسانية والضغط على الاحتلال لوقف مخططات التهجير القسري.

وفا