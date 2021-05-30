18 صحفيا فلسطينيا في سجون الاحتلال

الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ، تعتقل في سجونها 18 صحفيا فلسطينيا.

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وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت أخيرا الصحفية زينة حلواني والمصور الصحفي وهبي مكية ، واعتدت عليهما بشكل وحشي ، وهما لا يزالان موقوفين حتى الآن بذريعة استكمال التحقيق معهما.

وأضافت أن سلطات الاحتلال صعدت من وتيرة الاعتداءات بحق الصحفيين والطواقم الإعلامية الفلسطينية في الآونة الاخيرة ، لاسيما داخل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

واشارت الهيئة إلى أنه منذ خروج المسيرات المنددة بسياسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة للتضييق على الشعب الفلسطيني ، وتحديداً في القدس ، وسلطات الاحتلال تعرقل عمل الصحفيين ومنعهم من نقل الحقيقة وفضح الجرائم المرتكبة بالصورة والصوت والكلمة.

وأضافت ، أن وسائل ملاحقة الاحتلال للصحفيين والطواقم الإعلامية تتنوع بين الاعتقال والاستدعاء والقمع والاستيلاء على المعدات وتقييد حرية الحركة وإطلاق النار بشكل مباشر ، إضافة إلى اقتحام المقرات والمؤسسات الإعلامية والاستيلاء على معداتها وإغلاقها.

وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والدولية بإرسال لجان تحقيق لتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الطواقم الإعلامية ، ومحاسبة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها ضد الصحفيين الفلسطينيين.

المصدر - بترا

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