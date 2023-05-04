الخميس 04-05-2023
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الخميس، 04-05-2023 09:13 ص

3 شهداء برصاص الاحتلال في نابلس

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الخميس، عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام البلدة القديمة من مدينة نابلس.

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وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، ان إثنين من الشهداء الثلاثة تشوهت ملامحهما بالكامل، جراء كثافة إطلاق النار عليهما.


وكانت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون" اقتحمت حارة الياسمينة بالبلدة القديمة وحاصرت منزلا، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط البلدة.


وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال استهدفت المنزل المحاصر بوابل من الرصاص الحي، كما أطلقت باتجاهه عددا من صواريخ "الإنيرجا"، ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المنطقة المحاصرة.


وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أن شابين أصيبا برصاص الاحتلال، خلال المواجهات التي اندلعت في محيط البلدة القديمة من نابلس، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

 

وفا


 




 

 


 

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