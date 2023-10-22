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الأحد، 22-10-2023 02:22 م

32 شهيدا بينهم صحفي في سلسلة غارات للاحتلال على جباليا ورفح ومدينة غزة

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الوكيل الإخباري- استشهد 32 مواطنا فلسطينيا ، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

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وأفاد مراسل "وفا" ، بأن 16 مواطنا فلسطينيا استشهدوا جراء غارتين شنهما طيران الاحتلال على منزلين يعودان إلى عائلتي جابر، وأبو القمصان في شمال قطاع غزة، وتم نقل الشهداء والجرحى الى مستشفى الشهيد كمال عدوان، في جباليا شمال القطاع.


وأضاف أن 15 مواطنا فلسطينيا ارتقوا، وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على ثلاثة منازل في مدينة رفح جنوب القطاع، وتم نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار.


ولفت إلى استشهاد الصحفي رشدي السراج، وإصابة عدد من أفراد عائلته في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.


يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي يتواصل لليوم الـ16 على التوالي، مستهدفا بشكل أساسي المنازل المأهولة، وموقعا المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الفلسطينيين ، إضافة الى تدمير في المنازل والبنية التحتية.


 




 

 


 

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