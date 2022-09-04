4 إصابات في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب غور الأردن - فيديو

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة 4 مستوطنين جراء إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب غور الأردن.

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وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى "إصابة سائق حافلة مستوطنين بجروح خطيرة بعملية إطلاق نار على شارع 90 بغور الأردن"، لافتة إلى وقوع 4 إصابات في عملية إطلاق نار.



وقال الإعلام العبري إن "عملية إطلاق النار في غور الأردن نفذت بسيارتين، الأولى وصل بها منفذو العملية، وبعد إتمامهم العملية أشعلوا النار بها، وانسحبوا بسيارة ثانية من المكان".



وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأنه "تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه بأنهما نفذا إطلاق النار على الحافلة وفرار ثالث".

لحظة نقل إصابة نتيجة إطلاق النار تجاه حافلة المستوطنين في غور الأردن pic.twitter.com/z05se4Iy0H September 4, 2022

روسيا اليوم