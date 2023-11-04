50 شاحنة مساعدات جديدة تمر من معبر رفح نحو غزة

الوكيل الإخباري -

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عبرت 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من معبر رفح المصري باتجاه معبر العوجة، صباح السبت، تمهيدا لدخول قطاع غزة.وهذه هي الدفعة رقم 13 من المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، بعد الانتهاء من إجراءات التفتيش التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الشاحنات.وبلغ إجمالي شاحنات المساعدات التي تسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني 421، تحتوي على أغذية ومياه وأدوية ومستلزمات طبية، بينما لم يسمح بإدخال الوقود إلى القطاع حتى الآن.ومن المرتقب وصول قافلة مساعدات إنسانية مصرية جديدة في وقت لاحق من السبت إلى العريش، مقدمة من بنك الطعام المصري، تضم 120 شاحنة محملة بنحو ألفي طن من المواد الغذائية تكفي قرابة 150 ألف أسرة.