السبت 04-11-2023
الوكيل الاخباري

حماس: نقاتل الاحتلال دفاعا عن شعبنا وعن أرضنا

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 9488 شهيداً

بدء الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية العرب في عمان

مبعوث أميركي: لم نرصد محاولات من حماس للاستيلاء على شحنات المساعدات

أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه

جيش الاحتلال يجدد الطلب من سكان غزة بالنزوح جنوباً

12 شهيدا على الأقل و54 جريحا في قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا

حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملية طوفان الاقصى

الخارجية الفلسطينية ترحب بموقف هندوراس المندد للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

50 شاحنة مساعدات جديدة تمر من معبر رفح نحو غزة

عاجل

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 9488 شهيداً

السبت، 04-11-2023 12:05 م

50 شاحنة مساعدات جديدة تمر من معبر رفح نحو غزة

22525


الوكيل الإخباري - عبرت 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من معبر رفح المصري باتجاه معبر العوجة، صباح السبت، تمهيدا لدخول قطاع غزة.اضافة اعلان


وهذه هي الدفعة رقم 13 من المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، بعد الانتهاء من إجراءات التفتيش التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الشاحنات.

وبلغ إجمالي شاحنات المساعدات التي تسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني 421، تحتوي على أغذية ومياه وأدوية ومستلزمات طبية، بينما لم يسمح بإدخال الوقود إلى القطاع حتى الآن.

ومن المرتقب وصول قافلة مساعدات إنسانية مصرية جديدة في وقت لاحق من السبت إلى العريش، مقدمة من بنك الطعام المصري، تضم 120 شاحنة محملة بنحو ألفي طن من المواد الغذائية تكفي قرابة 150 ألف أسرة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
252032

حماس: نقاتل الاحتلال دفاعا عن شعبنا وعن أرضنا

1120231142228544845853

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 9488 شهيداً

shahnat-aly-ghzt

مبعوث أميركي: لم نرصد محاولات من حماس للاستيلاء على شحنات المساعدات

777

جيش الاحتلال يجدد الطلب من سكان غزة بالنزوح جنوباً

65460b7042360419792fdd51

رئيس كولومبيا: الهجوم الإسرائيلي على الأطباء في غزة جريمة حرب

980594

12 شهيدا على الأقل و54 جريحا في قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا

أخبار متعلقة
556

اليوم الـ 16 على حرب غزة.. ركام وحطام مجبول بدماء الشهداء

مص

فيديو - من الشابة المصرية التي وبّخت مراسلة "سي إن إن"؟

0000

اليونيسيف تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة

3 (1)

الامم المتحدة من معبر رفح: شروط تعيق وصول المساعدات لغزة

thumbs_b_c_232e342c710a58f4e01c8491a235a488

مصر: معبر رفح مفتوح ولم نتلق التصاريح لإدخال المساعدات لقطاع غزة

رفف

طائرات الاحتلال تعيد قصف بوابة معبر رفح