الامم المتحدة من معبر رفح: شروط تعيق وصول المساعدات لغزة

الوكيل الاخباري -

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عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤتمرا صحفيا في معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.وقال غوتيريش إن سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الماء والغذاء والوقود والمواد الأساسية مشيرا إلى أن وكالة الأونروا هي التي ستتولى عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة.وأضاف "نحن بحاجة لنقل شاحنات المساعدات من الجانب المصري من رفح إلى الجانب الفلسطيني وبأعداد أكبر وينبغي الإسراع في نقل المساعدات من الجانب المصري من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة."ونوه أنه برغم الاتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فإن هناك شروطا تعيق وصولها للقطاع.ودعا إلى وقف إطلاق نار إنساني غير مشروط لضمان وصول المساعدات إلى غزة.