الجمعة 20-10-2023
الوكيل الاخباري

السفير الإسرائيلي لدى روسيا يعلن عن قرار بدء العملية البرية في غزة

وصول طائرة مساعدات أردنية إلى مطار العريش الدولي

تقرير إسرائيلي يتحدث عن "معركة حامية الوطيس بين مصر وإسرائيل" ستحدد مصير الحرب

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 4137

"نعرف أننا سندفع الثمن" .. كبير مستشاري نتنياهو يكشف مجريات الاجتياح البري

فيديو يدمر الاحتلال - لحظة إسقاط قذيفة للمقاومة على دبابة اسرائيلية في خانيونس

الامم المتحدة من معبر رفح: شروط تعيق وصول المساعدات لغزة

أردنيون يحتشدون في وسط البلد نصرة لأهالي غزة اليوم -صور

الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة - صور

الصحة في غزة: 7 مستشفيات خارج الخدمة والساعات القادمة حرجة للغاية

عاجل

فيديو - لحظة إسقاط قذيفة للمقاومة على دبابة اسرائيلية في خانيونس

الجمعة، 20-10-2023 01:37 م

الامم المتحدة من معبر رفح: شروط تعيق وصول المساعدات لغزة

3 (1)


الوكيل الاخباري - عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤتمرا صحفيا في معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.اضافة اعلان



وقال غوتيريش إن سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الماء والغذاء والوقود والمواد الأساسية مشيرا إلى أن وكالة الأونروا هي التي ستتولى عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة.


وأضاف "نحن بحاجة لنقل شاحنات المساعدات من الجانب المصري من رفح إلى الجانب الفلسطيني وبأعداد أكبر وينبغي الإسراع في نقل المساعدات من الجانب المصري من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة."


ونوه أنه برغم الاتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فإن هناك شروطا تعيق وصولها للقطاع.


ودعا إلى وقف إطلاق نار إنساني غير مشروط لضمان وصول المساعدات إلى غزة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
653260b64236044ebc2835ec

السفير الإسرائيلي لدى روسيا يعلن عن قرار بدء العملية البرية في غزة

65324abb42360454ae247512

تقرير إسرائيلي يتحدث عن "معركة حامية الوطيس بين مصر وإسرائيل" ستحدد مصير الحرب

65326a200a04f

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 4137

653260c84c59b7142a73a7bd

الدفاع الإسرائيلية تعلن وصول 45 طائرة محملة بألف طن من الأسلحة إلى إسرائيل

٨

"نعرف أننا سندفع الثمن" .. كبير مستشاري نتنياهو يكشف مجريات الاجتياح البري

4 (1)

فيديو يدمر الاحتلال - لحظة إسقاط قذيفة للمقاومة على دبابة اسرائيلية في خانيونس

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_232e342c710a58f4e01c8491a235a488

مصر: معبر رفح مفتوح ولم نتلق التصاريح لإدخال المساعدات لقطاع غزة

1

غوتيريش يطالب بسرعة إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

رفف

طائرات الاحتلال تعيد قصف بوابة معبر رفح

ننتت

أبو عبيدة: قصف الاحتلال على غزة أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم

ة

قطر تتوسط لإجراء صفقة تبادل بين المقاومة وإسرائيل

ب

8 شهداء في غارات إسرائيلية على مسجد ومنزلين بقطاع غزة الليلة الماضية