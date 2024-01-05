500 فلسطيني تعرضوا لتحقيق ميداني بمخيم نور شمس

الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن عمليات التحقيق الميداني التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، طالت نحو 500 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

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وأضافت الهيئة والنادي، في بيان، مساء اليوم الخميس، إن الاحتلال نقل نحو 150 فلسطينيا منهم إلى أحد معسكراته، وأبقى على 20 معتقلا لديه.



وأشار البيان، إلى أن حصيلة عمليات الاعتقال في الضّفة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي وصلت 5650 معتقلا، علما أن حالات الاعتقال تتضمن من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقا. وفا

