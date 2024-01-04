لليوم الثاني .. قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها

الوكيل الاخباري - واصلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، عمليات اقتحام لمنازل الفلسطينيين في عدة أحياء وضواحي مدينة طولكرم ومخيميها.

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وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال داهمت عمارة سكنية في الحي الجنوبي للمدينة، وفتشت الشقق السكنية فيها، بعد احتجاز سكانها وإخضاعهم للاستجواب، ونشرت قناصتها على أسطحها، كما داهم جيش الاحتلال عدد آخر من المنازل في المنطقة، في الوقت الذي داهمت فيه منازل الفلسطينيين في ضاحيتي ذنابة شرق المدينة وشويكة شمالها، وكسرت محتويات عدد منها.



كما تواصل جرافات الاحتلال تجريف وتدمير شوارع وأزقة مخيم طولكرم في عدة أحياء، وتمركزت في حارة المقاطعة، ووسط المخيم، وحارة أبو الفول، ومربعة حنون، وحارة البلاونة، وشملت البنى التحتية وخطوط المياه، وتدمير واجهات المحال والمنشآت التجارية وبعض المنازل، ويقوم جنود الاحتلال بإطلاق كثيف للأعيرة النارية بشكل عشوائي بين الفينة والأخرى.



كما واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مخيم نور شمس من خلال اقتحامها منازل المخيم في كافة حاراته وتخريب محتوياتها واعتقال أصحابه، فيما انتشرت أعداد كبيرة من جنود الاحتلال في حارات المنشية والدمج والنصر .

