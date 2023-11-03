5500 مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - أدى 5500 مواطن مقدسي، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة، عند مداخل البلدة القديمة من القدس وبوابات المسجد.

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وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان، أن قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، ما حال دون تمكن الآلاف من الصلاة. وأدى المواطنون صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة، وتحديداً في وادي الجوز المجاور، وقمعهم الاحتلال بالرصاص الغاز السام، واعتدى عليهم بالضرب.



وللجمعة الرابعة على التوالي، لا يتمكن المصلون من الوصول إلى الأقصى والصلاة فيه، بسبب الإجراءات العسكرية المشددة، في حين كان العدد يصل سابقاً إلى أكثر من 50 ألف مواطن.



بترا