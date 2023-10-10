الثلاثاء 10-10-2023
الوكيل الاخباري

الأمم المتحدة: الحصار الكامل لغزة محظور بموجب القانون الدولي

شاهد صواريخ المقاومة تجاه المستوطنات

الخيرية الهاشمية تستعد لتسيير قوافل إغاثية إلى غزة

طائرات الاحتلال تعيد قصف بوابة معبر رفح

إرادة ملكية بتعيين البلبيسي رئيساً للمركز الوطني لمكافحة الاوبئة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على كامل السياج الحدودي مع غزة والمعركة ستطول

69 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

تصريحات هامة من هنية حول ملف أسرى الاحتلال

الملك يفتتح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر غدا

فيديو - كتائب القسام تنشر مشاهد من تدريبات معركة طوفان الأقصى

عاجل

الخيرية الهاشمية تستعد لتسيير قوافل إغاثية إلى غزة

الثلاثاء، 10-10-2023 12:44 م

69 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

نننن


الوكيل الاخباري -اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 69 مستوطنا اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.


وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على دخول المصلين للمسجد، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.


ويواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط في الأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين، ومساعي التهويد المستمرة بحقه.

 

صفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

الالاف امام السفارة الاسرائلية في لندن دعماً لفلسطين - فيديو

ك

الرئيس الإندونيسي يدعو لإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين

65251fcb4c59b73298188835

بن غفير يبدأ حملة لتوزيع 10 آلاف قطعة سلاح على المستوطنين

387766819_718178900349121_1901538760413048906_n

الأمم المتحدة: الحصار الكامل لغزة محظور بموجب القانون الدولي

تتت

شاهد صواريخ المقاومة تجاه المستوطنات

65251e024c59b743b5001b43

خامنئي ينفي وجود دور لإيران في عملية "طوفان الأقصى"

أخبار متعلقة
م

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقصى 6

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

اقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

8

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة

اقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

اقصى 4

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى