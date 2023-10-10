69 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

الوكيل الاخباري -اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 69 مستوطنا اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.



وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على دخول المصلين للمسجد، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.



ويواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط في الأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين، ومساعي التهويد المستمرة بحقه.

صفا