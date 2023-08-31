الخميس 31-08-2023
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الخميس، 31-08-2023 04:41 م

70 معتقلًا إداريًا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية

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الوكيل الإخباري- يواصل نحو 70 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية، في إطار مواجهة جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة، التي تواصل سلطات الاحتلال تصعيدها، باعتقال المئات من أبناء شعبنا بذريعة وجود (ملف سري)، إذ تجاوز عدد المعتقلين 1200، وهذا العدد هو الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

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وأوضح نادي الأسير، في بيان اليوم الخميس، أن غالبية المعتقلين الذين يواصلون المقاطعة، هم أسرى سابقون أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال، وكان جلها رهن الاعتقال الإداري، لافتًا إلى أن خطوة المقاطعة تشكّل أبرز أدوات النضال التي عمل المعتقلون الإداريون على تنفيذها منذ العام الماضي وأهمها، لمواجهة هذه الجريمة، بما فيها من تفاصيل ومعطيات، تعكس مدى الإمعان في هذه الجريمة.

 

وفا


 




 

 


 

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