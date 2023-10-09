8 شهداء في غارات إسرائيلية على مسجد ومنزلين بقطاع غزة الليلة الماضية

الوكيل الاخباري - استُشهد ثمانية فلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، في غارات شنتها طائرات الاحتلال على مسجد في مخيم الشاطئ، ومنزلين في دير البلح وتل الزعتر وسط وشمال قطاع غزة.

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وأفادت مصادر بأن طيران الاحتلال قصف مسجد أحمد ياسين في مخيم الشاطئ، ما أدى إلى استشهاد فتاة ووقوع عدة إصابات في صفوف الفلسطينيين.



وأضاف أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلًا بدون سابق إنذار يعود لعائلة فياض بمنطقة المشاعلة غرب مدينة دير البلح ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، كما استهدفت قوات الاحتلال منزلاً في تل الزعتر شمال قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين.

صفا