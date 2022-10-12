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الأربعاء، 12-10-2022 10:31 ص

900 معتقل فلسطيني يعيدون وجبات الطعام للاحتلال

سجون


الوكيل الإخباري - يواصل 50 معتقلا فلسطينيا، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم معتقلون إداريون ومحكومون.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن أكثر من 900 معتقل فلسطيني في سجن "عوفر" الإسرائيلي قرروا إرجاع وجبات الطعام اليوم الأربعاء، إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام، حيث أرجع المعتقلون في سجن"نفحة" ، أمس وجبتي الطعام، إسنادا لهم.


وانضم الأحد الماضي 20 معتقلا إلى المعتقلين المضربين الـ 30 الذين يواصلون إضرابا عن الطعام لليوم الثامن عشر، كإسناد لهم، ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري، إلى جانب مواصلتهم مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي بدرجاتها المختلفة.


ووفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فقد بدأت تظهر على المعتقلين الـ 30 علامات التعب والإنهاك والإعياء، والنقص في الوزن، وآلام في المفاصل، والهزال الشديد نتيجة نقص كمية السوائل والفيتامينات في الجسم.


ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".


وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الحالي ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الحالي أصدرت نحو 1650 أمر اعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب الماضي، حيث بلغت 272 أمر اعتقال.


ونفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري، منذ أواخر عام 2011 .


بترا


 




 

 


 

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