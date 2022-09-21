وقفة إسناد للأسيرين الجريحين غوادرة في مخيم جنين

الوكيل الإخباري-نظمت حركة فتح منطقة الشهيد زياد العامر والقوى الوطنية والإسلامية في مخيم جنين، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة إسناد للأسيرين الجريحين محمد ماهر ومحمد وليد، غوادرة، من مخيم جنين، اللذين تفاقم وضعهما الصحي، جراء إصابتهما بجروح خطيرة في الأغوار وخاصة محمد ماهر .

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وانطلقت مسيرة للمركبات من ساحة مخيم حنين تجاه منزله في حي الهدف، وطالبوا في الوقفة بضرورة العمل الفوري للإفراج عن الأسيرين وكافة الأسرى المرضى الذين يعانون من سياسية الإهمال الطبي في معتقلات الاحتلال.



ودعوا أبناء شعبنا والمؤسسات الحقوقية والدولية بالوقوف إلى جانب الأسيرين غوادرة، وجميع الأسرى حتى نيلهم حريتهم.



وطالبوا كافة جهات الاختصاص بضرورة التحرك العاجل للوقوف على التفاصيل الدقيقة للوضع الصحي للأسير الجريح محمد ماهر غوادرة خاصة، والعمل على إطلاق سراحه٠



يشار إلى أن سلطات الاحتلال سمحت لوالدته بزيارته في مستشفى "تل هاشومير" في تل أبيب، حيث ذكرت والدته أنه لم يسمح لها بالجلوس معه إلا من خلال الزجاج، في حين أفاد والده أنه يعيش على أجهزة التنفس وهو مصاب بحروق في كافة أنحاء جسده ووصفت حالته بالخطيرة، وانها أجريت له اليوم عملية جراحية.



وفا

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