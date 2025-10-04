أكسيوس: الجيش الإسرائيلي سيوقف عملية الاستيلاء على مدينة غزة

09:26 ص

الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي، إن "الجيش الإسرائيلي سيوقف عملية الاستيلاء على مدينة غزة".





وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن الجيش سيتحول بتوجيه من المستوى السياسي إلى العمليات الدفاعية فقط في قطاع غزة، على حد قوله.