أكسيوس: الجيش الإسرائيلي سيوقف عملية الاستيلاء على مدينة غزة

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن الجيش سيتحول بتوجيه من المستوى السياسي إلى العمليات الدفاعية فقط في قطاع غزة، على حد قوله.
-
أخبار متعلقة
-
عباس: يجب الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين والأسرى
-
قيادي في حماس: جاهزون لبدء مفاوضات فورا لاستكمال كافة القضايا
-
انتشال جثامين 5 شهداء إثر غارة إسرائيلية بمدينة غزة
-
جيش الاحتلال يحذّر سكان غزة من العودة إلى الشمال
-
استشهاد طفلين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي بخان يونس
-
نتنياهو: إسرائيل تستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لاستقبال المحتجزين
-
غوتيريش يرحب برد حماس على مقترح ترامب حول غزة
-
بيان صادر عن حماس حول مقترح ترامب