السبت 2025-10-04 12:12 م
 

أكسيوس: الجيش الإسرائيلي سيوقف عملية الاستيلاء على مدينة غزة

غزة
 
السبت، 04-10-2025 09:26 ص
الوكيل الإخباري-   نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي، إن "الجيش الإسرائيلي سيوقف عملية الاستيلاء على مدينة غزة".اضافة اعلان


وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن الجيش سيتحول بتوجيه من المستوى السياسي إلى العمليات الدفاعية فقط في قطاع غزة، على حد قوله.
 
 
