ألمانيا تؤكد استعدادها للمساعدة على تنفيذ خطة ترامب في غزة

الوكيل الإخباري-  أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن الحكومة الألمانية على استعداد للمساعدة في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال فاديفول في تصريح لمجموعة "فونكه" الإعلامية، يوم الثلاثاء: "نحن على استعداد لتقديم مساعدة محددة لتنفيذ الخطة"، مشيرًا إلى أن بإمكان الحكومة الألمانية المساعدة في حل بعض المسائل العملية.

وتابع: "وافقنا على المشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة، وستقوم الخارجية بذلك بالتعاون مع وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وأعرب الوزير الألماني عن "التفاؤل الحذر" بشأن الأحداث الأخيرة، مضيفًا أن "الخطة الأمريكية الخاصة بغزة تعطي أملاً في إنهاء القتال ووقف المعاناة وإطلاق سراح الرهائن".

وفي الوقت ذاته، أشار فاديفول إلى أنه لا يتوقع تنفيذ مقترحات ترامب فورًا، مضيفًا: "هناك الكثير من القضايا الملحّة. كيف ستُنفّذ إدارة قطاع غزة؟ كيف سيتم ضمان الأمن؟ كيف سيتم استئناف توريدات المساعدات الإنسانية؟ كيف ستُنظَّم إعادة الإعمار؟ فإن ذلك يبدو عملية صعبة".

