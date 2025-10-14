الثلاثاء 2025-10-14 06:29 ص
 

أمير قطر: سعداء بنتائج قمة شرم الشيخ ونأمل بتوافقات تدعم حل القضية الفلسطينية

أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
 
الثلاثاء، 14-10-2025 05:53 ص
الوكيل الإخباري-   أعرب أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن سعادته بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها قمة "شرم الشيخ للسلام".اضافة اعلان


وكتب أمير قطر عبر منصة (إكس)، "نأمل أن تكون منطلقاً لمزيد من التوافقات المستقبلية التي تلبي آمال الأشقاء في قطاع غزة، وتُسهم في التوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، متطلعين إلى التزام كافة الأطراف بما تحقق من تفاهم مشترك لما فيه الخير للجميع.".

وقعت، الاثنين، وثيقة شاملة لإنهاء الحرب غزة في مدينة شرم الشيخ المصرية بعد عامين من الإبادة بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
 
 
