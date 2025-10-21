أمير قطر يندد بمواصلة خرق وقف إطلاق النار في غزة

وأكّد أمير قطر في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى القطري إدانة الدوحة لجميع الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين، ولاسيما تحويل قطاع غزة منطقة غير صالحة للحياة البشرية، ومواصلة خرق وقف إطلاق النار
