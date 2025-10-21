أمير قطر يندد بمواصلة خرق وقف إطلاق النار في غزة

11:34 ص

الوكيل الإخباري- ندد أمير قطر، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، بـ "مواصلة خرق وقف إطلاق النار" في قطاع غزة مستنكرا "الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية" بعد سلسلة من الضربات الأحد، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).





وأكّد أمير قطر في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى القطري إدانة الدوحة لجميع الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين، ولاسيما تحويل قطاع غزة منطقة غير صالحة للحياة البشرية، ومواصلة خرق وقف إطلاق النار