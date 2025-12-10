الشرطة الإسرائيلية تعتدي على مقبرة القسام بحيفا

وقال حزب الوفاء والإصلاح إن قوات كبيرة من الشرطة دخلت المقبرة وأزالت الخيمة المقامة في محيطها، إضافة إلى اللافتة التعريفية بتاريخ المقبرة ووحدة الطاقة الشمسية.
وأوضح البيان أن الخطوة نُفّذت استنادا إلى أمر هدم رسمي في إطار ما وصفها بـ"محاولات المؤسسة الإسرائيلية القضاء على ما تبقى من معالم المقبرة".
