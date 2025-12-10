الشرطة الإسرائيلية تعتدي على مقبرة القسام بحيفا

01:10 م

الوكيل الإخباري- اقتحمت الشرطة الإسرائيلية مقبرة الشهيد عز الدين القسام في قرية الشيخ المهجرة (تل حنان) شرق حيفا، وأزالت منشآت أقيمت داخل أرض المقبرة.





وقال حزب الوفاء والإصلاح إن قوات كبيرة من الشرطة دخلت المقبرة وأزالت الخيمة المقامة في محيطها، إضافة إلى اللافتة التعريفية بتاريخ المقبرة ووحدة الطاقة الشمسية.



وأوضح البيان أن الخطوة نُفّذت استنادا إلى أمر هدم رسمي في إطار ما وصفها بـ"محاولات المؤسسة الإسرائيلية القضاء على ما تبقى من معالم المقبرة".

