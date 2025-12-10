عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 95 مستوطنا اقتحموا المسجد خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية داخله.
