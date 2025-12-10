الأربعاء 2025-12-10 02:48 م

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

باحات المسجد الأقصى
الأربعاء، 10-12-2025 01:54 م
الوكيل الإخباري-   اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل منع المصلين من دخول المسجد فترة الاقتحامات.اضافة اعلان


وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 95 مستوطنا اقتحموا المسجد خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية داخله.
 
 


