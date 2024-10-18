إصبع السنوار المقطوعة وساعته.. تساؤلات حول نهاية زعيم حماس

ونشر الجيش الإسرائيلي في البداية، فيديو تم تصويره بواسطة طائرة مسيرة تدخل إلى مبنى، ويظهر شخصاً ملثماً جالس على أريكة، وحاول ضرب الطائرة المسيرة بعصا خشبية، وقال إنه السنوار في لحظاته الأخيرة.
وقالت صحف إسرائيلية إن السنوار كان وحده في المبنى، واستشهد بعد أن ألقى الجيش عليه قذيفة وقنبلتين، وفي الصباح عثر على جثته وتبين أنها لزعيم حماس.
وأظهرت صورة السنوار بعد استشهاده مرتديا زيا عسكريا وساعة، بينما ظهر زعيم حماس الراحل في صورة أخرى وكأن جثته تعرضت للتمثيل، إذ قطعت إصبعه، بينما ربطت يده اليمنى بشريط كهربائي، ويبدو أنه نقل من منطقة أخرى بعد تجريده من ملابسه وساعته.
وتثير الصور تساؤلات إن كان السنوار قد تعرض للتعذيب خاصة أن الفيديو الذي التقطه الطائرة المسيرة لم يظهر أي مقاومة من رجل حماس القوي باستثناء محاولته رمي العصا الخشبية.
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