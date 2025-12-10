انتشار آليات وجرافات للاحتلال بحي التفاح شرقي غزة

05:24 ص

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر بانتشار عدد من الآليات والجرافات في محيط مقبرة البطش وخلف مجمع الصخرة شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة. اضافة اعلان



