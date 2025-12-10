انتشار آليات وجرافات للاحتلال بحي التفاح شرقي غزة

-
أخبار متعلقة
الاحتلال يعتدي على ثلاثة معتقلين ويصيبهم بجروح قبيل الإفراج عنهم
يونيسف: عدد مرتفع من أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاد رغم الهدنة
قوات الاحتلال تقتحم جامعة أبو ديس بالقدس للمرة الثانية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 40 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على قذائف صاروخية بطولكرم
غارات إسرائيلية على رفح بقطاع غزة
مواجهات بالضفة وسط اقتحامات إسرائيلية وتصعيد استيطاني
وكالة أممية: الاحتياجات في غزة تفوق قدرة المجتمع الإنساني على الاستجابة