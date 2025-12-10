الأربعاء 2025-12-10 05:54 ص

انتشار آليات وجرافات للاحتلال بحي التفاح شرقي غزة

غزة
الأربعاء، 10-12-2025 05:24 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر بانتشار عدد من الآليات والجرافات في محيط مقبرة البطش وخلف مجمع الصخرة شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة. اضافة اعلان
 
 


