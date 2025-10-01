الأربعاء 2025-10-01 11:32 م
 

إعلام إسرائيلي: سيتم ترحيل النشطاء على متن أسطول الصمود

جانب من سيطرة الاحتلال على الأسطول
 
الأربعاء، 01-10-2025 11:20 م

الوكيل الإخباري- قالت القناة 13 الإسرائيلية إن سلاح البحرية سيطر حتى الآن على 6 سفن في أسطول الصمود الذي كان في طريقه إلى غزة.

وأضافت القناة أنه بعد انتهاء السيطرة على سفن الأسطول سيتم ترحيل النشطاء إلى دولهم.

 
 
