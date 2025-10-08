الأربعاء 2025-10-08 02:02 ص
 

سموتريتش: 7 أكتوبر كلفنا ثمنا باهظا ومؤلما

الوكيل الإخباري-   قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حركة حماس ضد إسرائيل كلفنا ثمنا باهظا ومؤلما داعيا إلى التحقيق ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم الأمنية والعسكريةاضافة اعلان


وأكد سموتريتش أن الحرب لم تنته بعد محذرا من الأصوات التي تدعو إلى التراجع أو القبول بتسويات مع حماس معتبرا أن ذلك يهدد إنجازات الحرب ويعرض أمن إسرائيل للخطر على حد تعبيره

وأضاف الوزير المتطرف أنه لن يسمح بانهيار الحكومة قبل النهاية بلحظة مشددا على أن التراجع في هذه المرحلة يعني إهدار عامين من التعبئة الوطنية ومؤكدا رفضه لأي اتفاقات أو ضمانات دبلوماسية وصفها بأنها واهية ولا تساوي الورق الذي كتبت عليه
 
 
