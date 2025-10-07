12 شهيدا في غزة والاحتلال يواصل غاراته على القطاع

وأفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت خلال الساعات الماضية عن استشهاد 12 فلسطينيا، بينهم 4 في مدينة غزة و7 في خان يونس جنوب القطاع، في حين استشهد فلسطيني واحد بالمنطقة الوسطى.
وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت مناطق سكنية متفرقة في مدينة غزة ووسط وجنوب القطاع.
كما ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال فجرت عربة مفخخة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
في المقابل، اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين بجروح خطيرة جنوب القطاع.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تستمر فيه مفاوضات شرم الشيخ لليوم الثاني على التوالي بشأن المرحلة الأولى من خطة السلام الأميركية التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تشمل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وعدد من الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الإسرائيلي من غزة.
الجزيرة
-
