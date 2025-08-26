ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 62.819 شهيدا

01:41 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743709 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 62,819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023. اضافة اعلان





وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 158,629، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 75 شهيدا، و370 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 10,975 شهيدا، و46,588 مصابا.



وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 17 شهيدا، والإصابات 122، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,140، والإصابات إلى 15,737.