استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين

الوكيل الإخباري- استشهد صباح اليوم الخميس، شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الشاب أسامة كميل (20 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة قباطية.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قباطية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، ونشرت الفرق الراجلة في الشوارع وفرق القناصة وأطلقت الرصاص الحي وداهمت منزلا وفتشته.