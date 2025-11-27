استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الشاب أسامة كميل (20 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة قباطية.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قباطية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، ونشرت الفرق الراجلة في الشوارع وفرق القناصة وأطلقت الرصاص الحي وداهمت منزلا وفتشته.
وباستشهاد كميل يرتفع عدد شهداء محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في 21 كانون الثاني الماضي الى 57 شهيدا.
