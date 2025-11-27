الخميس 2025-11-27 08:41 ص
 

الاحتلال يقصف رفح وخان يونس جنوبي غزة

غزة
 
الخميس، 27-11-2025 07:44 ص
الوكيل الإخباري-   قال مصدر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية تزامنت مع إطلاق نار مكثف من طائرات مروحية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزةاضافة اعلان


كما أفادت مواقع فلسطينية أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت مناطق شرقي مدينة خان يونس، كما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية شرقي المدينة.
 
 
