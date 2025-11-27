الاحتلال يقصف رفح وخان يونس جنوبي غزة

07:44 ص

الوكيل الإخباري- قال مصدر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية تزامنت مع إطلاق نار مكثف من طائرات مروحية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة اضافة اعلان





كما أفادت مواقع فلسطينية أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت مناطق شرقي مدينة خان يونس، كما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية شرقي المدينة.