الخميس 2025-11-27 04:50 م

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الإنسانية.. تكايا ومخابز ومساعدات ميدانية متواصلة لقطاع غزة

الخميس، 27-11-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري-    تستمر عملية "الفارس الشهم 3"، التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة ، في أداء دورها الانساني بالاستجابة للاحتياجات العاجلة والتخفيف من معاناة السكان وسط الظروف القاسية التي يعيشها قطاع غزة منذ أكثر من عامين.

فقد قامت عدة وفود وشخصيات بارزة بزيارة مواقع عمل العملية، حيث أشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الإماراتية والتزامها بتقديم الدعم الإنساني لأهالي القطاع دون انقطاع.


وتضمنت المساعدات تقديم أكثر من 260 ألف وجبة غذائية يومياً عبر 65 تكية للمبادرة، وتشغيل 8 مخــــابز تنتج نحو 4500 ربطة خبز يومياً لتلبية احتياجات 22.5 ألف مواطن يومـــياً، إلى جانب تنفيذ 9 مبادرات إنسانيــة متنوعة استفاد منها أكثر من ألفي مواطن بالقطاع.


 كما وزعت الفرق الميدانية أكثر من 20.8 ألف طرد إغاثي متنوع في 83 مخيماً، واستجابت إلى 343 مناشدة إنسانيـــة خلال الأسبوع، إلى جانب تنظيم أنشطة ترفيهية ودعم نفسي لـ 467 طفلاً يتيماً.

 
 


ت

