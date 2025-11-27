بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الإنسانية.. تكايا ومخابز ومساعدات ميدانية متواصلة لقطاع غزة

فقد قامت عدة وفود وشخصيات بارزة بزيارة مواقع عمل العملية، حيث أشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الإماراتية والتزامها بتقديم الدعم الإنساني لأهالي القطاع دون انقطاع.
وتضمنت المساعدات تقديم أكثر من 260 ألف وجبة غذائية يومياً عبر 65 تكية للمبادرة، وتشغيل 8 مخــــابز تنتج نحو 4500 ربطة خبز يومياً لتلبية احتياجات 22.5 ألف مواطن يومـــياً، إلى جانب تنفيذ 9 مبادرات إنسانيــة متنوعة استفاد منها أكثر من ألفي مواطن بالقطاع.
كما وزعت الفرق الميدانية أكثر من 20.8 ألف طرد إغاثي متنوع في 83 مخيماً، واستجابت إلى 343 مناشدة إنسانيـــة خلال الأسبوع، إلى جانب تنظيم أنشطة ترفيهية ودعم نفسي لـ 467 طفلاً يتيماً.
