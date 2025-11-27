قوات الاحتلال تعتقل صحفيا ومصورا بمدينة طوباس

01:53 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755384 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت مصادر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صحفيا ومصورا في مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





ويشن جيش الاحتلال منذ أمس عملية عسكرية في محافظة طوباس حيث اعتقلت عشرات الفلسطينيين وشنت حملات دهم وتفتيش في مناطق عديدة بالمحافظة.

تم نسخ الرابط





