قوات الاحتلال تعتقل صحفيا ومصورا بمدينة طوباس

ويشن جيش الاحتلال منذ أمس عملية عسكرية في محافظة طوباس حيث اعتقلت عشرات الفلسطينيين وشنت حملات دهم وتفتيش في مناطق عديدة بالمحافظة.
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين
-
الاحتلال يقصف رفح وخان يونس جنوبي غزة
-
الجيش الإسرائيلي يراقب حسابات جنوده على مواقع التواصل
-
الأونروا: مشاهد كارثية في غزة .. وآلاف يعيشون في العراء
-
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منشآت تجارية بالقدس والخليل
-
حماس تطالب الوسطاء بالضغط لوقف خروق الاحتلال
-
استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء استهداف الاحتلال شرق خان يونس
-
الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات إلى مخيم نور شمس