السبت 2025-03-29 12:50 م
 

استطلاع رأي: أغلب الإسرائيليين يؤيدون صفقة تنهي الحرب

مظاهرة إسرائيلية في القدس ضد استئناف الحرب
مظاهرة إسرائيلية في القدس ضد استئناف الحرب
 
السبت، 29-03-2025 11:35 ص
الوكيل الإخباري-  كشف استطلاع رأي حديث أن 69 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء حرب غزة، مقابل اتفاق يفرج فيه عن جميع الرهائن المتبقين في القطاع.اضافة اعلان


وحسب الاستطلاع الذي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، ففي المقابل يعارض 21 بالمئة من الإسرائيليين مثل هذه الصفقة.

وحتى بين أنصار الائتلاف الحاكم في إسرائيل، أيدت أغلبية بنسبة 54 بالمئة مثل هذه الخطوة، مقارنة بمعارضة 32 بالمئة لوقف الحرب مقابل عودة الرهائن.

ولطالما رفضت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي اقتراح لإنهاء الحرب مقابل إعادة الرهائن الـ59 المتبقين في غزة، قائلة إن القتال لا يمكن أن يتوقف إلا بإبعاد حركة حماس عن السلطة وضمان عدم قدرتها على تشكيل تهديد لإسرائيل.

ومن بين هؤلاء الرهائن الـ59، يعتقد أن 24 لا يزالون على قيد الحياة.

ورفضت إسرائيل إجراء مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، رغم أنها وافقت على ذلك بموجب الاتفاق الأصلي.

وكانت المرحلة الثانية ستشهد إطلاق سراح الرهائن الأحياء المتبقين مقابل إنهاء دائم للحرب وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، أما المرحلة الثالثة فقد تضمنت الإفراج عن الجثث المحتجزة لدى الجانبين.

وسعى نتنياهو بدلا من ذلك، إلى إطلاق سراح المزيد من الرهائن من خلال تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار استنادا إلى مقترح أميركي، وهو ما من شأنه أن يسمح لإسرائيل باستئناف الحرب لاحقا.

وأدى استئناف القتال في غزة من دون عودة الرهائن، إلى جانب خطوات أخرى مثيرة للجدل اتخذتها الحكومة ضد القضاء والمؤسسة الأمنية، إلى موجة من الاحتجاجات الحاشدة في أنحاء إسرائيل.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

مظاهرات جديدة بتل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى

فلسطين عائلات الأسرى تدعو للتظاهر و 70% من الإسرائيليين لا يثقون بنتنياهو

ر

فن ومشاهير مفاجآت وصراعات عنيفة تكشف الحقائق من فهد البطل

أرشيفية

أخبار محلية الصحة تعلن أسماء 117 مركزا صحياً مناوباً في عطلة العيد

ؤي

فن ومشاهير تطورات مثيرة في الحلقة الأخيرة من تحت سابع أرض

تتت

منوعات من أول من صنع كعك العيد؟

ترامب

عربي ودولي كشف محتوى رسالة سرية من ترامب إلى خامنئي

هت

منوعات نصائح مهمه لاستقبال عيد الفطر

ارشيفية

أخبار محلية أزمة مرورية وسط مدينة الطفيلة ومطالبات لإيجاد مسارات بديلة ومواقف للمركبات



 
 





الأكثر مشاهدة