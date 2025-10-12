اشتباكات مسلحة في غزة وأنباء عن اختطاف الناشط الجعفراوي

08:16 م

الوكيل الإخباري- قالت صفحات فلسطينية على منصة تلغرام بأن الناشط صالح الجعفراوي تعرّض للاعتداء والخطف على أيدي مسلحين من إحدى العائلات وذلك نقلاً عن شقيقه علي الجعفراوي. اضافة اعلان





على صعيد متصل وفي تطور أمني خطير، تخوض عناصر الأمن في غزة اشتباكات عنيفة مع عدد من الميليشيات، في محاولة لاستعادة الأمن والسيطرة على الأوضاع بعد أن استهدفت هذه الميليشيات عناصر من الأمن والنازحين أثناء عودتهم إلى منازلهم.



هذا و أعلن مصدر قيادي في وزارة الداخلية بقطاع غزة، مساء الأحد، عن استشهاد عدد من عناصر الأجهزة الأمنية ومدنيين نازحين، في اعتداء نفذته مليشيا مسلحة في مدينة غزة - على حد وصفه- ، في تطور أمني داخلي هو الأخطر منذ بدء وقف إطلاق النار.