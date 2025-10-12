اشتباكات مسلحة في غزة وأنباء عن اختطاف الناشط الجعفراوي

على صعيد متصل وفي تطور أمني خطير، تخوض عناصر الأمن في غزة اشتباكات عنيفة مع عدد من الميليشيات، في محاولة لاستعادة الأمن والسيطرة على الأوضاع بعد أن استهدفت هذه الميليشيات عناصر من الأمن والنازحين أثناء عودتهم إلى منازلهم.
هذا و أعلن مصدر قيادي في وزارة الداخلية بقطاع غزة، مساء الأحد، عن استشهاد عدد من عناصر الأجهزة الأمنية ومدنيين نازحين، في اعتداء نفذته مليشيا مسلحة في مدينة غزة - على حد وصفه- ، في تطور أمني داخلي هو الأخطر منذ بدء وقف إطلاق النار.
