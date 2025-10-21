الثلاثاء 2025-10-21 01:48 م
 

الأغذية العالمي: الإمدادات الحالية لغزة تكفي نصف مليون شخص فقط لمدة أسبوعين

غزة: انباء عن مقتل 32 شخصاً في حملة على "مطلوبين وخارجين عن القانون"
غزة
 
الثلاثاء، 21-10-2025 12:35 م

الوكيل الإخباري-   قال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إن بعض الإمدادات تصل إلى شمال قطاع غزة، لكنها لا تزال دون الكميات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وأضاف المتحدث، الثلاثاء، أن الإمدادات التي دخلت إلى غزة حتى الآن تكفي نحو نصف مليون شخص لمدة أسبوعين فقط، مشيرًا إلى أن البرنامج تمكن من إدخال أكثر من 530 شاحنة من المساعدات إلى القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار.

 
 
