الأغذية العالمي: الإمدادات الحالية لغزة تكفي نصف مليون شخص فقط لمدة أسبوعين

وأضاف المتحدث، الثلاثاء، أن الإمدادات التي دخلت إلى غزة حتى الآن تكفي نحو نصف مليون شخص لمدة أسبوعين فقط، مشيرًا إلى أن البرنامج تمكن من إدخال أكثر من 530 شاحنة من المساعدات إلى القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار.
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة
-
أمير قطر يندد بمواصلة خرق وقف إطلاق النار في غزة
-
986 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار
-
مستوطنون يعتدون على خيام مزارعين جنوب الخليل
-
لازاريني يدعو إلى إسكات صوت السلاح بغزة
-
الأمم المتحدة: إدارة النفايات في غزة تحدٍ أساسي لإعادة الإعمار
-
حماس: ما سمعناه من الوسطاء والرئيس الأميركي يطمئننا بأن الحرب انتهت
-
الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويصادر مركبة وسط نابلس