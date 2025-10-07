"الأغذية العالمي": قطاع غزة يحتاج الآن للغذاء على نطاق واسع

وشدد البرنامج الأممي في بيان، عبر موقعه الإلكتروني، الليلة الماضية، على أن الجهود الإنسانية يجب أن تتقدم لإنقاذ حياة الناس في قطاع غزة، لا أن تتراجع، مؤكدا على أن غزة بحاجة إلى توسيع نطاق المساعدات الغذائية على الفور، بهدف طمأنة الناس بأنهم لن يتضوروا جوعا.
