"الأغذية العالمي": قطاع غزة يحتاج الآن للغذاء على نطاق واسع

أكسيوس: الجيش الإسرائيلي سيوقف عملية الاستيلاء على مدينة غزة
الوكيل الإخباري-   دعا برنامج الأغذية العالمي إلى إتاحة الوصول الإنساني الآمن وبدون عوائق للسماح بتوزيع المساعدات الغذائية بشكل منظم بأنحاء غزة فورا، مشيرا إلى حاجة القطاع الآن للغذاء على نطاق واسع في ظل الأوضاع المأساوية هناك.

وشدد البرنامج الأممي في بيان، عبر موقعه الإلكتروني، الليلة الماضية، على أن الجهود الإنسانية يجب أن تتقدم لإنقاذ حياة الناس في قطاع غزة، لا أن تتراجع، مؤكدا على أن غزة بحاجة إلى توسيع نطاق المساعدات الغذائية على الفور، بهدف طمأنة الناس بأنهم لن يتضوروا جوعا.

 
 
