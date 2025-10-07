"الأغذية العالمي": قطاع غزة يحتاج الآن للغذاء على نطاق واسع

الوكيل الإخباري- دعا برنامج الأغذية العالمي إلى إتاحة الوصول الإنساني الآمن وبدون عوائق للسماح بتوزيع المساعدات الغذائية بشكل منظم بأنحاء غزة فورا، مشيرا إلى حاجة القطاع الآن للغذاء على نطاق واسع في ظل الأوضاع المأساوية هناك.

اضافة اعلان