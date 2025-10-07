7 شهداء في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء

12:43 م

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، باستشهاد 7 فلسطينيين برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، بينهم شهيد من منتظري المساعدات.





وقالت المصادر إنه تم نقل 3 شهداء إلى مستشفى الشفاء، و2 إلى مستشفى ناصر، وشهيد إلى مستشفى الأمل، وشهيد إلى مستشفى الأقصى.



ونوّهت إلى استشهاد 3 فلسطينيين بانهيار جرف بحري على خيام نازحين في مواصي خان يونس.