الثلاثاء 2025-10-07 02:50 م
 

7 شهداء في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 07-10-2025 12:43 م
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، باستشهاد 7 فلسطينيين برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، بينهم شهيد من منتظري المساعدات.اضافة اعلان


وقالت المصادر إنه تم نقل 3 شهداء إلى مستشفى الشفاء، و2 إلى مستشفى ناصر، وشهيد إلى مستشفى الأمل، وشهيد إلى مستشفى الأقصى.

ونوّهت إلى استشهاد 3 فلسطينيين بانهيار جرف بحري على خيام نازحين في مواصي خان يونس.
 
 
