هذه الأوقات الأنسب لشرب الماء خلال اليوم... تعرف عليها

الوكيل الإخباري- لا تقل أهمية توقيت شرب الماء عن كميته، إذ يساعد على التحكم بالشهية، رفع الطاقة، تخفيف الصداع، وتعزيز حرق الدهون. وفق خبراء، من أفضل الأوقات لشرب الماء:

اضافة اعلان



عند الشعور بالجوع لتمييز العطش عن الجوع.

عند الاستيقاظ لتعويض السوائل بعد النوم.

بعد التعرق أو التمارين لتعويض الفقد السريع للسوائل.

أثناء الأمراض المعوية مثل الإسهال أو القيء.

على متن الطائرة بسبب الهواء الجاف.

قبل وبعد جلسات التدليك لدعم العضلات وإزالة السموم.

قبل وأثناء الدورة الشهرية لتخفيف الانتفاخ والتشنجات.

عند انخفاض الطاقة بدلاً من القهوة.

عند بداية الصداع لتقليل شدة الألم.

قبل الوجبات لتعزيز الشبع والمساعدة في فقدان الوزن.

لدعم التركيز والذاكرة لأن الدماغ يحتوي على 75% ماء.



الكمية الموصى بها:

الرجال: حوالي 15.5 كوب يوميًا

النساء: حوالي 11.5 كوب يوميًا

تشمل السوائل من الطعام والشراب، وتختلف الاحتياجات حسب العمر والصحة والنشاط والمناخ.