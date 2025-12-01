هذه الأوقات الأنسب لشرب الماء خلال اليوم... تعرف عليها

عند الشعور بالجوع لتمييز العطش عن الجوع.
عند الاستيقاظ لتعويض السوائل بعد النوم.
بعد التعرق أو التمارين لتعويض الفقد السريع للسوائل.
أثناء الأمراض المعوية مثل الإسهال أو القيء.
على متن الطائرة بسبب الهواء الجاف.
قبل وبعد جلسات التدليك لدعم العضلات وإزالة السموم.
قبل وأثناء الدورة الشهرية لتخفيف الانتفاخ والتشنجات.
عند انخفاض الطاقة بدلاً من القهوة.
عند بداية الصداع لتقليل شدة الألم.
قبل الوجبات لتعزيز الشبع والمساعدة في فقدان الوزن.
لدعم التركيز والذاكرة لأن الدماغ يحتوي على 75% ماء.
الكمية الموصى بها:
الرجال: حوالي 15.5 كوب يوميًا
النساء: حوالي 11.5 كوب يوميًا
تشمل السوائل من الطعام والشراب، وتختلف الاحتياجات حسب العمر والصحة والنشاط والمناخ.
-
أخبار متعلقة
-
كم من الوقت يبقى النيكوتين في جسمك؟
-
كيف تحمي ظهرك خلال الرحلات الجوية؟
-
علامات مبكرة للسكري تظهر على الجلد
-
فواكه شتوية تعزز المناعة والهضم وتغنيك عن السكريات
-
العلاج الفوري لإصابة الرأس يقلل خطر الزهايمر
-
أطعمة محببة للأطفال قد تكون كارثة صحية.. تعرف إليها
-
لتقوية المناعة- إليك أفضل وقت لتناول الثوم
-
انخفاض ضغط الدم والاستحمام بالماء الساخن –ما العلاقة بينهما؟