كيف تحذف آثار التصفح المتخفي وتحافظ على خصوصيتك الرقمية؟

الوكيل الإخباري- يعتقد كثير من المستخدمين أن وضع التصفح المتخفي يوفر خصوصية كاملة، لكن الحقيقة أنه يخفي نشاطك فقط على جهازك المحلي، دون منع مزود الإنترنت أو المواقع من تتبعك.

اضافة اعلان



ما يخفيه: لا يُحفظ سجل التصفح، ملفات الكوكيز، بيانات النماذج أو كلمات المرور بعد إغلاق النوافذ، ما يمنع الآخرين من رؤية نشاطك على الجهاز نفسه.

ما لا يخفيه: مزود الإنترنت، الشبكات العامة، والمواقع يمكنهم تتبع نشاطك عبر عنوان الـ IP أو بصمة المتصفح، كما تظل الملفات المحملة والإشارات المرجعية موجودة.



نصائح للحفاظ على الخصوصية:

حذف الملفات المحملة والإشارات المرجعية ومسح ذاكرة التخزين المؤقت.

تجنب تسجيل الدخول إلى الحسابات الشخصية أثناء التصفح المتخفي.

استخدام متصفحات وأدوات حماية إضافية إذا كان الهدف التصفح دون تتبع الهوية.