الإثنين 2025-12-01 02:18 م

كيف تحذف آثار التصفح المتخفي وتحافظ على خصوصيتك الرقمية؟

الإثنين، 01-12-2025 01:58 م

الوكيل الإخباري-   يعتقد كثير من المستخدمين أن وضع التصفح المتخفي يوفر خصوصية كاملة، لكن الحقيقة أنه يخفي نشاطك فقط على جهازك المحلي، دون منع مزود الإنترنت أو المواقع من تتبعك.

ما يخفيه: لا يُحفظ سجل التصفح، ملفات الكوكيز، بيانات النماذج أو كلمات المرور بعد إغلاق النوافذ، ما يمنع الآخرين من رؤية نشاطك على الجهاز نفسه.

ما لا يخفيه: مزود الإنترنت، الشبكات العامة، والمواقع يمكنهم تتبع نشاطك عبر عنوان الـ IP أو بصمة المتصفح، كما تظل الملفات المحملة والإشارات المرجعية موجودة.


نصائح للحفاظ على الخصوصية:
حذف الملفات المحملة والإشارات المرجعية ومسح ذاكرة التخزين المؤقت.
تجنب تسجيل الدخول إلى الحسابات الشخصية أثناء التصفح المتخفي.
استخدام متصفحات وأدوات حماية إضافية إذا كان الهدف التصفح دون تتبع الهوية.

 

