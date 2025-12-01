كيف تحذف آثار التصفح المتخفي وتحافظ على خصوصيتك الرقمية؟

ما يخفيه: لا يُحفظ سجل التصفح، ملفات الكوكيز، بيانات النماذج أو كلمات المرور بعد إغلاق النوافذ، ما يمنع الآخرين من رؤية نشاطك على الجهاز نفسه.
نصائح للحفاظ على الخصوصية:
حذف الملفات المحملة والإشارات المرجعية ومسح ذاكرة التخزين المؤقت.
تجنب تسجيل الدخول إلى الحسابات الشخصية أثناء التصفح المتخفي.
استخدام متصفحات وأدوات حماية إضافية إذا كان الهدف التصفح دون تتبع الهوية.
-
أخبار متعلقة
-
أبل تحذّر مستخدمي آيفون.. تحديث فوري لحماية بياناتك من ثغرة خطيرة
-
قلق بين مستخدمي Chat GPT من خرق وتسريب بيانات
-
واتساب يطور ميزة جديدة طال انتظارها
-
بسبب سياسات ميتا.. "مايكروسوفت كوبايلوت" يغادر واتساب رسميًا
-
توقف فوراً.. 7 مخاطر تدفعك لعدم مشاركة حسابات الذكاء الاصطناعي مع الآخرين
-
ابتداءً من ديسمبر.. واتساب يتوقف على هذه الأجهزة نهائيا
-
جدل واسع بعد إعلان مايكروسوفت انتهاء دعم ويندوز 10
-
سناب تشات يبدأ التحقق من الأعمار قبل تطبيق قانون حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل