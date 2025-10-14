الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار لغزة من صندوق الطوارئ

05:47 ص

الوكيل الإخباري- قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنه خصص مبلغا إضافيا قدره 11 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للاستجابة للحالات الطارئة، لصالح جهود الإغاثة في قطاع غزة.





وبذلك تصل المخصصات الإجمالية إلى 20 مليون دولار من أجل توفير الغذاء والماء والمأوى والخدمات الطبية وتشغيل المرافق الحيوية، وفقا لما ذكره المسؤول الأممي.