الثلاثاء 2025-10-14 06:29 ص
 

الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار لغزة من صندوق الطوارئ

الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار لغزة من صندوق الطوارئ
الأمم المتحدة
 
الثلاثاء، 14-10-2025 05:47 ص
الوكيل الإخباري-   قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنه خصص مبلغا إضافيا قدره 11 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للاستجابة للحالات الطارئة، لصالح جهود الإغاثة في قطاع غزة.اضافة اعلان


وبذلك تصل المخصصات الإجمالية إلى 20 مليون دولار من أجل توفير الغذاء والماء والمأوى والخدمات الطبية وتشغيل المرافق الحيوية، وفقا لما ذكره المسؤول الأممي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور

عربي ودولي عقدة جائزة نوبل للسلام تلاحق ترامب إلى مصر!

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء

أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

فلسطين أمير قطر: سعداء بنتائج قمة شرم الشيخ ونأمل بتوافقات تدعم حل القضية الفلسطينية

الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار لغزة من صندوق الطوارئ

فلسطين الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار لغزة من صندوق الطوارئ

بعد وفاة 17 طفلا .. الصحة العالمية تحذر من أدوية سعال ملوثة

عربي ودولي بعد وفاة 17 طفلا في الهند.. الصحة العالمية تحذر من أدوية سعال ملوثة

ترامب: نتحدث عن إعمار غزة لا عن حل دولة أو دولتين

فلسطين ترامب: نتحدث عن إعمار غزة لا عن حل دولة أو دولتين

قوات الاحتلال تقتحم مناطق في نابلس وطوباس

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم مناطق في نابلس وطوباس

خلال قمة "شرم الشيخ للسلام" في مصر

عربي ودولي البيت الأبيض: وثيقة اتفاق غزة تسعى إلى رؤية شاملة للسلام بالمنطقة



 
 





الأكثر مشاهدة