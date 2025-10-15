الأربعاء 2025-10-15 02:08 م
 

الأمم المتحدة: يجب ضمان استمرار وقف إطلاق النار

ارشيفية
 
الأربعاء، 15-10-2025 01:46 م
الوكيل الإخباري-   قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن القوات الإسرائيلية تواصل قتل المدنيين في المناطق المحيطة بخطوط إعادة الانتشار داخل قطاع غزة.اضافة اعلان


وشدد المكتب في بيان له على ضرورة ضمان استمرار وقف إطلاق النار في القطاع.
 
 
