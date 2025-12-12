"النشامى" يتأهل لنصف نهائي كأس العرب 2025

وسجل هدف "النشامى" علي علوان خلال مجريات الشوط الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 40.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن ودول أخرى يدينون اقتحام القوات الإسرائيلية لمقرّ وكالة الأونروا
-
جمعية "علياء الأمل" تنظم يومًا طبيًا مجانيًا في إربد غدًا السبت
-
الإعلان عن تشكيلة "النشامى" لملاقاة العراق
-
أمانة عمّان تنفذ خطة الطوارئ الخاصة بتوزيع الكوادر في العاصمة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الزراعة: الموسم المطري إيجابي للقطاع الزراعي مقارنة بالعام الماضي
-
تنويه من شركة إي فواتيركم
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي بسام الياسين