الأرصاد الجوية: الهطولات المطرية ترفع أداء الموسم المطري إلى 16%

الوكيل الإخباري- قال مدير الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن الهطولات المطرية التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية وحتى اليوم، ساهمت في تحسين أداء الموسم المطري بنسب تراوحت بين 3% و16%، ليصبح حول معدلاته العامة لمثل هذا الوقت من الموسم في المناطق الشمالية والوسطى الغربية بما فيها الأغوار، وأعلى من معدلاته في باقي مناطق المملكة.

اضافة اعلان



وبيّن آل خطاب، أن محطة رصد الربة في محافظة الكرك شهدت أعلى كميات للأمطار منذ بداية المنخفض وحتى صباح اليوم الجمعة، حيث سُجّلت 45.5 ملم بنسبة 14% من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة السلط في محافظة البلقاء بمجموع 38.9 ملم بنسبة 8%.