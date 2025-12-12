الجمعة 2025-12-12 08:07 م

الأرصاد الجوية: الهطولات المطرية ترفع أداء الموسم المطري إلى 16%

تفاصيل حالة الطقس الأحد.. وزخات أمطار على هذه المناطق
امطار
الجمعة، 12-12-2025 07:03 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن الهطولات المطرية التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية وحتى اليوم، ساهمت في تحسين أداء الموسم المطري بنسب تراوحت بين 3% و16%، ليصبح حول معدلاته العامة لمثل هذا الوقت من الموسم في المناطق الشمالية والوسطى الغربية بما فيها الأغوار، وأعلى من معدلاته في باقي مناطق المملكة.

اضافة اعلان


وبيّن آل خطاب، أن محطة رصد الربة في محافظة الكرك شهدت أعلى كميات للأمطار منذ بداية المنخفض وحتى صباح اليوم الجمعة، حيث سُجّلت 45.5 ملم بنسبة 14% من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة السلط في محافظة البلقاء بمجموع 38.9 ملم بنسبة 8%.


ولفت إلى أن كمية الهطولات في العاصمة عمّان، بلغت في محطة حدائق الحسين 34.5 ملم بنسبة 7%، فيما سجلت محطة مطار الملكة علياء الدولي 23.8 ملم بنسبة 16%.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي برلين تؤكد أنها ستستقبل زيلينسكي وقادة أوروبيين الاثنين

ارتفعت الأسهم البريطانية اليوم الخميس، حيث صعد مؤشر فوتسي 100 في ظل ترقب المستثمرين لقرار بنك إنجلترا المركزي بشأن أسعار الفائدة. وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن البنك سيبقي الفائدة مستقرة عند مس

أسواق ومال ارتفاع مؤشر فوتسي 100 البريطاني إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع

الأمم المتحدة: عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية 737 ألف

عربي ودولي غوتيريش يعيّن الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن ودول أخرى يدينون اقتحام القوات الإسرائيلية لمقرّ وكالة الأونروا

تفاصيل حالة الطقس الأحد.. وزخات أمطار على هذه المناطق

الطقس الأرصاد الجوية: الهطولات المطرية ترفع أداء الموسم المطري إلى 16%

المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي بنظيره التونسي الجمعة

أخبار محلية "النشامى" يتأهل لنصف نهائي كأس العرب 2025

هطول محتمل للمطر صباح الجمعة في هذه المناطق

الطقس تعرف على حالة الطقس بالاردن يوم السبت

فلسطينيون يحتمون في مخيم خيام في مدينة غزة

فلسطين 14 شهيدًا جراء تأثيرات المنخفض الجوي العميق الذي يضرب غزة



 






الأكثر مشاهدة