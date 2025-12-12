الأرصاد الجوية: الهطولات المطرية ترفع أداء الموسم المطري إلى 16%

وبيّن آل خطاب، أن محطة رصد الربة في محافظة الكرك شهدت أعلى كميات للأمطار منذ بداية المنخفض وحتى صباح اليوم الجمعة، حيث سُجّلت 45.5 ملم بنسبة 14% من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة السلط في محافظة البلقاء بمجموع 38.9 ملم بنسبة 8%.
ولفت إلى أن كمية الهطولات في العاصمة عمّان، بلغت في محطة حدائق الحسين 34.5 ملم بنسبة 7%، فيما سجلت محطة مطار الملكة علياء الدولي 23.8 ملم بنسبة 16%.
