ارتفاع مؤشر فوتسي 100 البريطاني إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع

الوكيل الإخباري- سجّل مؤشر الأسهم البريطانية الرئيسي فوتسي 100 ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الجمعة ليلامس أعلى مستوى له خلال أربعة أسابيع، متجاوزاً تأثير تقرير الناتج المحلي الإجمالي الضعيف الصادر في وقت سابق، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

