الجمعة 2025-12-12 08:07 م

ارتفاع مؤشر فوتسي 100 البريطاني إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع

ارتفعت الأسهم البريطانية اليوم الخميس، حيث صعد مؤشر فوتسي 100 في ظل ترقب المستثمرين لقرار بنك إنجلترا المركزي بشأن أسعار الفائدة. وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن البنك سيبقي الفائدة مستقرة عند مس
الجمعة، 12-12-2025 07:45 م

الوكيل الإخباري-   سجّل مؤشر الأسهم البريطانية الرئيسي فوتسي 100 ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الجمعة ليلامس أعلى مستوى له خلال أربعة أسابيع، متجاوزاً تأثير تقرير الناتج المحلي الإجمالي الضعيف الصادر في وقت سابق، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

وارتفع المؤشر بنحو 20 نقطة، أي بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل إلى 9723 نقطة، حيث تصدّر منتجو المعادن النفيسة قائمة الرابحين، إذ قفزت أسهم شركة Fresnillo بنسبة 4.6 بالمئة، فيما ارتفعت أسهم Endeavour Minerals بنسبة 3.1 بالمئة، مدعومة بصعود أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية.

 
 


