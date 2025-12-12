ارتفاع مؤشر فوتسي 100 البريطاني إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع

وارتفع المؤشر بنحو 20 نقطة، أي بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل إلى 9723 نقطة، حيث تصدّر منتجو المعادن النفيسة قائمة الرابحين، إذ قفزت أسهم شركة Fresnillo بنسبة 4.6 بالمئة، فيما ارتفعت أسهم Endeavour Minerals بنسبة 3.1 بالمئة، مدعومة بصعود أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية.
-
أخبار متعلقة
-
الاسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو
-
الدولار يتجه لثالث انخفاض أسبوعي وسط احتمالات خفض الفائدة في 2026
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
كم بلغ سعر الذهب عالميا الجمعة؟
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي أكثر من 600 نقطة
-
ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية
-
لافروف يحذّر من مصادرة أصول روسيا المجمّدة
-
فاينانشال تايمز: البنوك البريطانية ترفض استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم كييف