فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وأوضحت الشركة أن الفصل سيشمل أجزاء من المرج، الكرك حي البركة، منتزه حابس المجالي، جسر الكرك، السيل، الصالحية، بردى، بذان، البقيع، العبدلية، موميا، سمرا، سكا، بوستر مياه السيل، ومحطة محروقات السيل.
وأكدت الشركة حرصها على إنجاز الأعمال بالسرعة الممكنة وإعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.
-
أخبار متعلقة
-
بعد مناشدة وصلت "برنامج الوكيل".. حملة أمنية شاملة على "بائعات الهوى" في منطقة المحطة
-
التربية تنعى المعلم عصام جابر
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
وزير البيئة: البحر الميت ثروة فريدة تتطلب حماية وجهوداً علمية
-
أكاديمية من جامعة العلوم والتكنولوجيا تحصد جائزة دولية مرموقة من IEEE لعام 2025
-
الأردن وفلسطين يؤكدان على منع تهجير الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة كأولوية
-
البترا تستقبل وفدًا إعلاميًا بريطانيًا ضمن جولة سياحية ترويجية
-
إغلاق مقلع حجري في منطقة دحوس بكفرنجة