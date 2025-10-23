فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

06:17 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة لفصل التيار الكهربائي في محافظة الكرك (مغذي السيل)، اليوم الخميس الموافق 23 تشرين الأول 2025، من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية الساعة 3:00 عصراً، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة على المغذي والقاطع الرئيسي، إضافة إلى كهربة محطة جديدة. اضافة اعلان





وأوضحت الشركة أن الفصل سيشمل أجزاء من المرج، الكرك حي البركة، منتزه حابس المجالي، جسر الكرك، السيل، الصالحية، بردى، بذان، البقيع، العبدلية، موميا، سمرا، سكا، بوستر مياه السيل، ومحطة محروقات السيل.



وأكدت الشركة حرصها على إنجاز الأعمال بالسرعة الممكنة وإعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.