الخميس 2025-10-23 08:35 ص
 

الرئيس الكولومبي يعتزم ملاحقة ترامب أمام القضاء الأميركي بتهمة القدح والذم

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، ونظيره الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، ونظيره الأميركي دونالد ترامب
 
الخميس، 23-10-2025 06:12 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الأربعاء، أنه يعتزم "الدفاع عن نفسه قانونيا" في الولايات المتّحدة وملاحقة نظيره الأميركي دونالد ترامب بتهمة القدح والذم بعد أن نعته الملياردير الجمهوري خلال مؤتمر صحافي بـ"البلطجي".اضافة اعلان


وقال الرئيس اليساري "سأدافع عن نفسي قانونيا أمام المحاكم الأميركية، بالاستعانة بمحامين أميركيين، وذلك ردّا على الافتراءات التي وُجّهت إليّ على الأراضي الأميركية من قبل مسؤولين كبار".

وكولومبيا والولايات المتّحدة حليفتان تقليديا لكنّ العلاقة بينهما توترت بشدة في الأشهر الأخيرة بعد أن تبادل رئيساهما الإهانات علانية.

من جهته، ندّد سفير كولومبيا لدى واشنطن بتهديدات ترامب لبلاده ورئيسها، محذّرا من أنّ العلاقة الوثيقة التي جمعت البلدين طوال قرنين أصبحت في خطر.
 
 
gnews

