الرئيس الكولومبي يعتزم ملاحقة ترامب أمام القضاء الأميركي بتهمة القدح والذم

وقال الرئيس اليساري "سأدافع عن نفسي قانونيا أمام المحاكم الأميركية، بالاستعانة بمحامين أميركيين، وذلك ردّا على الافتراءات التي وُجّهت إليّ على الأراضي الأميركية من قبل مسؤولين كبار".
وكولومبيا والولايات المتّحدة حليفتان تقليديا لكنّ العلاقة بينهما توترت بشدة في الأشهر الأخيرة بعد أن تبادل رئيساهما الإهانات علانية.
من جهته، ندّد سفير كولومبيا لدى واشنطن بتهديدات ترامب لبلاده ورئيسها، محذّرا من أنّ العلاقة الوثيقة التي جمعت البلدين طوال قرنين أصبحت في خطر.
